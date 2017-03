Par l'atelier Lekti le vendredi 13 mai 2016 - Au fil des jours

En tout, ce sont des dizaines de milliers de livres, et peut-être même davantage, qui ont été expédiés au fil des années depuis les librairies partenaires. Surtout, peut-être, les Espaces de l’édition indépendante ont servi de catalogue de référence pour de très nombreux professionnels du livre, tout particulièrement les bibliothèques, qui ont très souvent choisi leurs livres au sein du catalogue « raisonné » présenté par Lekti.

Lekti-ecriture.com a nécessité au fil des années un engagement personnel toujours important. Aujourd’hui, après quatorze ans de travail sur Lekti-ecriture.com, je n’ai plus la force ni l’envie de poursuivre ce travail. Je souhaite me consacrer de manière définitive aux activités liées à l’atelier Lekti, notamment la fabrication de livres numériques, ainsi qu’à d’autres projets personnels (il était temps). Pour cette raison, j’ai pris la décision de fermer la revue Contre-feux et surtout Les espaces de l’édition indépendante. Lekti-ecriture.com fut un beau projet, mais il demande un engagement que je ne suis plus en mesure de fournir. Après tout, quatorze ans d’existence, des centaines de millions de pages vues, des dizaines de milliers de livres envoyés en France et partout dans le monde, ce n’est finalement pas si mal.

Le nom de domaine Lekti-ecriture.com est d’ores et déjà mis en vente.

Joël Faucilhon, mai 2016