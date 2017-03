Par l'atelier Lekti le vendredi 13 mai 2016 - Références







Dans son travail de construction et de réalisation d’une collection choisie d’éditeurs numériques, Lekti allie goût des textes et savoir-faire technique. Sa diligence et son goût du contact humain achèvent de rendre sa fréquentation hautement recommandable.

Epel éditeur









Lekti fait partie de ces professionnels qui me font aimer toujours autant mon métier d’éditeur. Je souhaite à quiconque d’avoir la chance de travailler avec eux.

Thierry Marchaisse









je tiens à dire combien j’ai été satisfaite de la qualité de ce travail parfois ingrat et toujours minutieux (replacer les notes à leur bonne place et parfois des notes dans d’autres notes ! - le travail sur les légendes des illustrations - la reprise des tables de matières très complexes et mille autres difficultés), et combien j’ai apprécié la qualité de nos rapports, l’écoute et ta disponibilité. J’espère que toutes les connaissances accumulées par Lekti dans ce domaine vont servir encore à beaucoup d’autres éditeurs.

Chantal Desjonquères, Éditions Desjonquères









Nous avons passé une partie du catalogue Zoé en epub avec LEKTI et nous sommes satisfaits du travail effectué avec précision et compréhension face aux difficultés rencontrées, quant aux absences de fichiers pour les livres anciens à numériser. Les délais sont respectés et le tout avec sympathie.

Éditions Zoé









Anacharsis et Lekti ont commencé leurs activités simultanément, il y a presque 15 ans.

Dès le début, même s’il n’était pas encore question de numérisation de catalogue mais plutôt de visibilité sur l’Internet, ce qui nous a immédiatement séduit, c’est que la technique était mise au service du livre et de la littérature. Joël Faucilhon, le fondateur de Lekti, sait que les qualités d’un livre, outre la valeur du texte, sont à chercher dans le choix de la typographie, la composition et l’effort mis dans la fabrication.

C’est ce même souci de précision, de qualité, d’écoute, associés à une grande maitrise technique que l’on retrouve aujourd’hui dans le travail de numérisation et de fabrication d’ePubs, ce qui légitime toute la confiance que nous avons envers Lekti.

Les éditions Anacharsis









Nous travaillons avec Lekti depuis plusieurs années maintenant. Notre partenariat s’est intensifié au fil des ans. Nous entretenons une relation de confiance avec Joël Faucilhon, le gérant. Le travail de Lekti est rapide, soigné et précis.

Les éditions Philippe Picquier







Écoute, efficacité, autonomie et rigueur font la qualité du travail de l’équipe de Lekti dont nous sommes pleinement satisfaits.

Wombat éditeur







Nous avons eu le plaisir de travailler avec Lekti et Joël Faucilhon, au cours de ces dernières années, pour réaliser les livres numériques (format ePub) de nos titres. Lekti nous accompagne tout au long du processus de numérisation de notre catalogue, de la fabrication à la commercialisation. Joël Faucilhon répond à toutes nos questions et travaille avec célérité.

Baker Street





Michel Fauchié, avec qui nous avons souvent travaillé autour de la problématique du numérique en bibliothèque, résume ainsi la situation :

Lekti : l’entreprise artisanale par excellence. Le soin apporté au travail numérique relève d’une haute technicité alliée à une attention de tous les instants. Chaque texte, chaque chantier est étudié avec minutie ; si nécessaire il fait l’objet d’innovations technologiques. Mais les délais ? Toujours respectés en fonction du plan de programmation. En deux mots, Lekti, ça se mérite.

Nous avons choisi de développer nos propres outils, en interne, qui couvrent l’ensemble des processus liées aux opérations de numérisation et de traitement des fichiers — y compris pour les livres papier — et de ne jamais recourir à la sous-traitance, en France ou à l’étranger.

Cette approche nous permet :

de maîtriser les coûts de fabrication

d’être particulièrement réactif et agile pour des demandes urgentes, de respecter les calendriers de réalisation,

d’être responsable sur l’ensemble du travail réalisé, avec une vigilance toute particulière sur la qualité des livres numériques réalisés.



Cette approche nous permet également d‘inventer et de tester régulièrement de nouvelles manières de faire, puisque notre savoir-faire nous permet de produire des ePubs simples, mais également de répondre à une demande sur des ePubs particulièrement complexes (textes de théâtre, ouvrages de cinéma, jeunesse, livres dont les architectures sont complexes en sciences humaines, présence et encodage d’alphabets “exotiques” comme le grec ancien, le cyrillique ou le russe, le japonais, le chinois… ou encore le norrois, etc.).



Lekti est une structure agile capable de répondre très rapidement aux demandes formulées par les éditeurs, quelqu’en soient la nature.