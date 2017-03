Par l'atelier Lekti le samedi 14 mai 2016 - Savoir-faire

Depuis 2010, LEKTI accompagne les éditeurs dans la production de leurs livres, avec une expertise toute particulière au niveau des livres numériques (format ePub), reconnue auprès de l’ensemble de la profession. Nous revendiquons de très nombreuses années d’expériences, une envie insatiable d’apprendre et de remettre en question nos méthodes, et la plus grande rigueur dans la manière dont nous envisageons notre travail.

LEKTI a développé une solution, en interne, pour atteindre un haut niveau de qualité dans les conversions numériques, tout en maîtrisant le coût de la production. L’ensemble des opérations sont effectuées par LEKTI sur Albi, qui n’utilise jamais la sous-traitance.